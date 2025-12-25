|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
BARABINSK
Transferzeit von 1h 48min
Gesamtreisezeit von 6h 31min

Umladestation
OZERO-KARACHINSKOЕ
Transferzeit von 1h 14min
Gesamtreisezeit von 7h 8min

Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeit von 1h 8min
Gesamtreisezeit von 7h 23min

Umladestation
YURGA
Transferzeit von 1h 5min
Gesamtreisezeit von 12h 21min

Umladestation
TYUMEN
Transferzeit von 1h 47min
Gesamtreisezeit von 20h 52min

Umladestation
ISHIM
Transferzeit von 1h 55min
Gesamtreisezeit von 13h 40min

Umladestation
TAYGA
Transferzeit von 1h 13min
Gesamtreisezeit von 14h 31min

Umladestation
MARIINSK
Transferzeit von 1h 32min
Gesamtreisezeit von 19h 2min

Umladestation
ANZHERSKAYA
Transferzeit von 2h 21min
Gesamtreisezeit von 15h 38min

Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit von 1h 33min
Gesamtreisezeit von 1Tage 7h 12min

Umladestation
NAZIEEVSKAYA
Transferzeit von 2h 26min
Gesamtreisezeit von 11h 2min

Umladestation
ACHINSK
Transferzeit von 1h 9min
Gesamtreisezeit von 1Tage 1h 47min

Umladestation
BOGOTOL
Transferzeit von 1h 58min
Gesamtreisezeit von 23h 39min

Umladestation
IRKUTSK
Transferzeit von 1h 21min
Gesamtreisezeit von 2Tage 21h 17min
