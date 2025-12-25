|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 1h 25min
Gesamtreisezeit von 2Tage 8h 10min

Umladestation
SARATOV
Transferzeit von 1h 37min
Gesamtreisezeit von 2Tage 7h 11min

Umladestation
BARABINSK
Transferzeit von 3h 15min
Gesamtreisezeit von 2Tage 1h 50min

Umladestation
OMSK
Transferzeit von 3h 15min
Gesamtreisezeit von 2Tage 1h 45min

Umladestation
OZERO-KARACHINSKOIE
Transferzeit von 3h
Gesamtreisezeit von 2Tage 2h 7min

Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeit von 2h 53min
Gesamtreisezeit von 2Tage 2h 13min

Umladestation
KALACHINSKAYA
Transferzeit von 2h 54min
Gesamtreisezeit von 2Tage 2h 21min

Umladestation
CHANIE
Transferzeit von 4h 7min
Gesamtreisezeit von 2Tage 2h 11min

Umladestation
TYUMEN
Transferzeit von 4h 41min
Gesamtreisezeit von 2Tage 1h 39min

Umladestation
ISHIM
Transferzeit von 4h 21min
Gesamtreisezeit von 2Tage 2h 17min

Umladestation
KARGAT
Transferzeit von 3h 2min
Gesamtreisezeit von 2Tage 1h 49min

Umladestation
CHULIMSKAYA
Transferzeit von 3h 4min
Gesamtreisezeit von 2Tage 2h 7min

Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
Transferzeit von 4h 16min
Gesamtreisezeit von 2Tage 2h 6min
