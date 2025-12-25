Frage Antwort Unterstützung Navigator
Umsteigestationen NOVOSIBIRSK - NOVOCHERKASSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 2h 2min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 16min		 Wählen
Umladestation
VORONEZ
Wählen
Transferzeit
von 2h 13min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 1min		 Wählen
Umladestation
LISKI
Wählen
Transferzeit
von 3h 2min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 19min		 Wählen
Umladestation
ROSSOSH
Wählen
Transferzeit
von 3h 40min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 30min		 Wählen
Umladestation
SHAHTNAYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 3min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 44min		 Wählen
Umladestation
ROSTOV
Wählen
Transferzeit
von 1h 24min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 32min		 Wählen
Umladestation
MILLEROVO
Wählen
Transferzeit
von 3h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 32min		 Wählen
Umladestation
KAMENSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 26min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 41min		 Wählen
Umladestation
KAVKAZSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 12min		 Wählen
Umladestation
TIHORETSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 5min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 17min		 Wählen
Umladestation
ARMAVIR
Wählen
Transferzeit
von 1h 44min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 37min		 Wählen
Umladestation
KUTEYNIKOVO
Wählen
Transferzeit
von 3h 15min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 23min		 Wählen
Umladestation
ZVEREVO
Wählen
Transferzeit
von 3h 12min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 19min		 Wählen
Umladestation
LIHAI
Wählen
Transferzeit
von 3h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 59min		 Wählen
Umladestation
GRYAZI
Wählen
Transferzeit
von 5h 55min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 28min		 Wählen
Umladestation
MICHURINSK
Wählen
Transferzeit
von 6h 46min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 44min		 Wählen
Umladestation
KRASNODAR
Wählen
Transferzeit
von 1h 29min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 29min		 Wählen
Umladestation
MINERALNIYE VODI
Wählen
Transferzeit
von 1h 13min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 13h 34min		 Wählen
Umladestation
NEVINNOMYSSK
Wählen
Transferzeit
von 4h 1min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 32min		 Wählen
Umladestation
EVDAKOVO
Wählen
Transferzeit
von 5h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 49min		 Wählen
Umladestation
KUSHCHEVKA
Wählen
Transferzeit
von 1h 12min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 48min		 Wählen
Umladestation
HOSTA
Wählen
Transferzeit
von 9h 43min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22h 24min		 Wählen
Umladestation
LOOE
Wählen
Transferzeit
von 11h 39min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 20h 26min		 Wählen
Umladestation
LAZAREVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 13h 27min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 18h 48min		 Wählen
Umladestation
SOCHI
Wählen
Transferzeit
von 10h 39min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 21h 29min		 Wählen
Umladestation
TUAPSE
Wählen
Transferzeit
von 15h
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 15min		 Wählen
Umladestation
ADLER
Wählen
Transferzeit
von 9h 16min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22h 51min		 Wählen
Umladestation
ZAYTSEVKA
Wählen
Transferzeit
von 3h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 54min		 Wählen
Umladestation
USMAN
Wählen
Transferzeit
von 5h 3min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 34min		 Wählen
Umladestation
KIROV
Wählen
Transferzeit
von 9h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22min		 Wählen
Umladestation
ABINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 11h 17min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 20min		 Wählen
Umladestation
KRIMSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 10h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 33min		 Wählen
Umladestation
ST PETERSBURG
Wählen
Transferzeit
von 4h 15min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 19h 17min		 Wählen
Umladestation
PERM
Wählen
Transferzeit
von 16h 53min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 5h 45min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
Wählen
Transferzeit
von 9h 35min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h		 Wählen
Umladestation
KISLOVODSK
Wählen
Transferzeit
von 1h 12min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 18h 14min		 Wählen
Umladestation
PYATIGORSK
Wählen
Transferzeit
von 3h 8min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 16h 18min		 Wählen
Umladestation
ESSENTUKI
Wählen
Transferzeit
von 2h 21min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 5min		 Wählen
Umladestation
YAROSLAVL
Wählen
Transferzeit
von 7h 45min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 28min		 Wählen
Umladestation
VERESHCHAGINO
Wählen
Transferzeit
von 16h 18min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 18min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Wählen
Transferzeit
von 9h 50min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 44min		 Wählen
Umladestation
KRIELOVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 4h 52min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 58min		 Wählen
Umladestation
OTRADO-KUBANSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 4h 43min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 22min		 Wählen
Umladestation
ANAPA
Wählen
Transferzeit
von 10h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 21h 24min		 Wählen
Umladestation
ALEKSANDROV
Wählen
Transferzeit
von 14h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 27min		 Wählen
Umladestation
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Wählen
Transferzeit
von 14h 34min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 33min		 Wählen
Umladestation
DANILOV
Wählen
Transferzeit
von 8h 17min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 56min		 Wählen
Umladestation
TALOVAYA
Wählen
Transferzeit
von 22h 22min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 38min		 Wählen
Umladestation
POVORINO
Wählen
Transferzeit
von 22h 24min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 36min		 Wählen
Umladestation
NOVOHOPERSK
Wählen
Transferzeit
von 22h 14min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 46min		 Wählen
Umladestation
BALASHOV
Wählen
Transferzeit
von 22h 22min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 38min		 Wählen
Umladestation
SERDOBSK
Wählen
Transferzeit
von 21h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 22min		 Wählen
Umladestation
RTISHCHEVO
Wählen
Transferzeit
von 22h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h		 Wählen
Umladestation
ARKADAK
Wählen
Transferzeit
von 21h 59min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 1min		 Wählen
Umladestation
SARATOV
Wählen
Transferzeit
von 1h 53min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 22min		 Wählen
Umladestation
VOLGOGRAD
Wählen
Transferzeit
von 2h 35min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 40min		 Wählen
Umladestation
PETROV VAL
Wählen
Transferzeit
von 1h 16min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 59min		 Wählen
Umladestation
PENZA
Wählen
Transferzeit
von 22h 22min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 38min		 Wählen
Umladestation
SARANSK
Wählen
Transferzeit
von 21h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 49min		 Wählen
Umladestation
KEZ
Wählen
Transferzeit
von 16h 16min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 22min		 Wählen
Umladestation
KRASNIEY UZEL
Wählen
Transferzeit
von 21h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 41min		 Wählen
Umladestation
VLADIMIR
Wählen
Transferzeit
von 10h 18min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 16min		 Wählen
Umladestation
KOVROV 1
Wählen
Transferzeit
von 9h 59min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 35min		 Wählen
Umladestation
KURGANNAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 59min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 6min		 Wählen
