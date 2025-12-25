|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
OMSK
Transferzeit von 3h 41min
Gesamtreisezeit von 2Tage 57min
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOYE
Transferzeit von 5h 54min
Gesamtreisezeit von 1Tage 19h 44min
Umladestation
YURGA
Transferzeit von 3h 40min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 43min
Umladestation
BARABINSK
Transferzeit von 8h 55min
Gesamtreisezeit von 1Tage 16h 42min
Umladestation
KRASNOYARSK
Transferzeit von 1h 22min
Gesamtreisezeit von 1Tage 7h 48min
Umladestation
TAYSHET
Transferzeit von 3h 27min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 35min
Umladestation
TAYGA
Transferzeit von 3h 30min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 43min
Umladestation
UYAR
Transferzeit von 4h 13min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 45min
Umladestation
ANZHERSKAYA
Transferzeit von 3h 44min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 42min
Umladestation
BOGOTOL
Transferzeit von 3h 9min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 57min
Umladestation
ACHINSK
Transferzeit von 3h 18min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 52min
Umladestation
MARIINSK
Transferzeit von 3h 46min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 28min
Umladestation
ZAOOZERNAYA
Transferzeit von 4h 13min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 45min
Umladestation
INGASHSKAYA
Transferzeit von 4h 5min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 43min
Umladestation
RESHOTIE
Transferzeit von 4h 5min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 41min
