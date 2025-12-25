|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 26min
|
Gesamtreisezeitvon 7h 41min
|Wählen
|
Umladestation
TYUMENWählen
|
Transferzeitvon 4h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 17min
|Wählen
|
Umladestation
ISHIMWählen
|
Transferzeitvon 2h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 20h 54min
|Wählen
|
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 6h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 17h 22min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 10h 47min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 43min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 1h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 15h 41min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 18h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 47min
|Wählen
|
Umladestation
KALACHINSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 49min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 18h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 57min
|Wählen
|
Umladestation
KIROVWählen
|
Transferzeitvon 2h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 17h 56min
|Wählen
|
Umladestation
ARTIESHTAWählen
|
Transferzeitvon 12h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 17h 6min
|Wählen
|
Umladestation
BOGDANOVICHWählen
|
Transferzeitvon 1h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 30min
|Wählen
|
Umladestation
ZAVODOUKOVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 7h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 51min
|Wählen
|
Umladestation
KAMIESHLOVWählen
|
Transferzeitvon 3h 39min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 9min
|Wählen
|
Umladestation
CHANIEWählen
|
Transferzeitvon 18h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 47min
|Wählen