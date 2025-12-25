|Umladestation
Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeit von 1h 26min
Gesamtreisezeit von 16h 41min
Umladestation
TYUMEN
Transferzeit von 4h 23min
Gesamtreisezeit von 1Tage 13h 17min
Umladestation
ISHIM
Transferzeit von 2h 32min
Gesamtreisezeit von 1Tage 5h 54min
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
Transferzeit von 6h 10min
Gesamtreisezeit von 1Tage 2h 22min
Umladestation
YURGA
Transferzeit von 6h 33min
Gesamtreisezeit von 10h
Umladestation
OMSK
Transferzeit von 10h 47min
Gesamtreisezeit von 21h 43min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit von 1h 8min
Gesamtreisezeit von 2Tage 41min
Umladestation
ZAVODOUKOVSKAYA
Transferzeit von 7h 4min
Gesamtreisezeit von 1Tage 11h 51min
Umladestation
KALACHINSKAYA
Transferzeit von 1h 17min
Gesamtreisezeit von 19h 49min
Umladestation
TAYGA
Transferzeit von 8h 25min
Gesamtreisezeit von 12h 41min
Umladestation
KIROV
Transferzeit von 2h 30min
Gesamtreisezeit von 3Tage 2h 56min
Umladestation
ANZHERSKAYA
Transferzeit von 7h 34min
Gesamtreisezeit von 13h 45min
Umladestation
YASHKINO
Transferzeit von 5h 11min
Gesamtreisezeit von 11h 16min
Umladestation
ARTIESHTA
Transferzeit von 12h 56min
Gesamtreisezeit von 8h 4min
Umladestation
TOMSK
Transferzeit von 6h 56min
Gesamtreisezeit von 16h 22min
