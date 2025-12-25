|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 54min
|
Gesamtreisezeitvon 17h 18min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 45min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 31min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 1h 53min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 6h 29min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 56min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 52min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 8h 57min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 3h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 13h 57min
|Wählen
|
Umladestation
TYUMENWählen
|
Transferzeitvon 5h 50min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 2h 53min
|Wählen
|
Umladestation
ISHIMWählen
|
Transferzeitvon 5h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 19min
|Wählen
|
Umladestation
KALACHINSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 4h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 11h 58min
|Wählen
|
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 8h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 18h 10min
|Wählen
|
Umladestation
MOSCOWWählen
|
Transferzeitvon 8h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 21h 39min
|Wählen
|
Umladestation
BALEZINOWählen
|
Transferzeitvon 1h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 10h 58min
|Wählen
|
Umladestation
PERMWählen
|
Transferzeitvon 10h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 36min
|Wählen
|
Umladestation
GLAZOVWählen
|
Transferzeitvon 5h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 13h 20min
|Wählen
|
Umladestation
KIROVWählen
|
Transferzeitvon 6h 48min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 19h 36min
|Wählen
|
Umladestation
SHABALINOWählen
|
Transferzeitvon 1h 11min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 3h 42min
|Wählen
|
Umladestation
PONAZIEREVOWählen
|
Transferzeitvon 10h 47min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 5h 20min
|Wählen
|
Umladestation
SHARYAWählen
|
Transferzeitvon 9h 16min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 6h 51min
|Wählen
|
Umladestation
MANTUROVOWählen
|
Transferzeitvon 7h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 8h 50min
|Wählen
|
Umladestation
NEYAWählen
|
Transferzeitvon 5h 44min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 10h 23min
|Wählen
|
Umladestation
NOMZHAWählen
|
Transferzeitvon 5h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 10h 55min
|Wählen
|
Umladestation
NIKOLO-POLOMAWählen
|
Transferzeitvon 4h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 11h 21min
|Wählen
|
Umladestation
ANTROPOVOWählen
|
Transferzeitvon 3h 57min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 12h 10min
|Wählen
|
Umladestation
GALICHWählen
|
Transferzeitvon 2h 36min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 13h 31min
|Wählen
|
Umladestation
BRANTOVKAWählen
|
Transferzeitvon 6h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 9h 35min
|Wählen
|
Umladestation
VERESHCHAGINOWählen
|
Transferzeitvon 5h 36min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 10h 31min
|Wählen
|
Umladestation
KUNGURWählen
|
Transferzeitvon 3h 59min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 44min
|Wählen
|
Umladestation
YALUTOROVSKWählen
|
Transferzeitvon 8h
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 4h 22min
|Wählen
|
Umladestation
MASLYANSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 6h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 5min
|Wählen
|
Umladestation
ABAKANWählen
|
Transferzeitvon 12h 20min
|
Gesamtreisezeitvon 20h 28min
|Wählen
|
Umladestation
KOTELNICHWählen
|
Transferzeitvon 3h 27min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 1h 38min
|Wählen
|
Umladestation
ZAVODOUKOVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 8h 49min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 3h 59min
|Wählen
|
Umladestation
GOLIESHMANOVOWählen
|
Transferzeitvon 11h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 1h 7min
|Wählen
|
Umladestation
KAMIESHLOVWählen
|
Transferzeitvon 3h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 12h 34min
|Wählen
|
Umladestation
CHANIEWählen
|
Transferzeitvon 8h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 9h 28min
|Wählen
|
Umladestation
VYATSKIYE POLYANAWählen
|
Transferzeitvon 17h 38min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 15h 41min
|Wählen
|
Umladestation
SERGACHWählen
|
Transferzeitvon 3h 59min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 5h 20min
|Wählen
|
Umladestation
KIZNERWählen
|
Transferzeitvon 19h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 14h 17min
|Wählen
|
Umladestation
AGRYZWählen
|
Transferzeitvon 22h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 10h 39min
|Wählen
|
Umladestation
MOZHGAWählen
|
Transferzeitvon 20h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 12h 48min
|Wählen
|
Umladestation
KAZANWählen
|
Transferzeitvon 13h 11min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 20h 8min
|Wählen
|
Umladestation
CANASWählen
|
Transferzeitvon 8h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 1h 4min
|Wählen