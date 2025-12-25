Frage Antwort Unterstützung Navigator
Umsteigestationen NOVGOROD-ON-VOLKHOV - ST PETERSBURG

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW

Transferzeit
von 1h 34min
Gesamtreisezeit
von 11h 30min		 Wählen
Umladestation
BOLOGOE-MOSKOVSKOE

Transferzeit
von 1h 2min
Gesamtreisezeit
von 5h 15min		 Wählen
Umladestation
CHUDOVO-MOSKOVSKOE

Transferzeit
von 1h
Gesamtreisezeit
von 2h 4min		 Wählen
Umladestation
M VISHERA

Transferzeit
von 1h
Gesamtreisezeit
von 3h 19min		 Wählen
Umladestation
VYSHNY VOLOCHOK

Transferzeit
von 1h 14min
Gesamtreisezeit
von 6h 10min		 Wählen
Umladestation
OKULOVKA

Transferzeit
von 2h 25min
Gesamtreisezeit
von 4h 10min		 Wählen
Umladestation
UGLOVKA

Transferzeit
von 4h 39min
Gesamtreisezeit
von 4h 29min		 Wählen
Umladestation
VOLHOV

Transferzeit
von 4h 37min
Gesamtreisezeit
von 4h 21min		 Wählen
Umladestation
PETROZAVODSK

Transferzeit
von 1h 48min
Gesamtreisezeit
von 12h 22min		 Wählen
Umladestation
LODEYNOE POLE

Transferzeit
von 4h 53min
Gesamtreisezeit
von 7h 15min		 Wählen
Umladestation
SVIR

Transferzeit
von 3h 7min
Gesamtreisezeit
von 8h 42min		 Wählen
Umladestation
PSKOV

Transferzeit
von 6h 40min
Gesamtreisezeit
von 8h 13min		 Wählen
Umladestation
MURMANSK

Transferzeit
von 8h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 43min		 Wählen
Umladestation
PODPOROZHE

Transferzeit
von 3h 40min
Gesamtreisezeit
von 8h 50min		 Wählen
Umladestation
KONDOPOGA

Transferzeit
von 9h 29min
Gesamtreisezeit
von 15h 39min		 Wählen
Umladestation
POLYARNIEE ZORI

Transferzeit
von 8h 15min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 53min		 Wählen
Umladestation
DNO

Transferzeit
von 4h 57min
Gesamtreisezeit
von 6h 7min		 Wählen
Umladestation
BATETSKAYA

Transferzeit
von 8h 19min
Gesamtreisezeit
von 3h 17min		 Wählen
Umladestation
MEDVEZHYA GORA

Transferzeit
von 5h 53min
Gesamtreisezeit
von 19h 15min		 Wählen
Umladestation
SEGEZHA

Transferzeit
von 2h 13min
Gesamtreisezeit
von 22h 55min		 Wählen
Umladestation
NADVOITSIE

Transferzeit
von 1h 25min
Gesamtreisezeit
von 23h 43min		 Wählen
Umladestation
BELOMORSK

Transferzeit
von 8h 6min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 2h 46min		 Wählen
Umladestation
KUZEMA

Transferzeit
von 3h 53min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 51min		 Wählen
Umladestation
EINGOZERO

Transferzeit
von 2h 19min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 25min		 Wählen
Umladestation
AMBARNIEY

Transferzeit
von 1h 45min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 58min		 Wählen
Umladestation
CHUPA

Transferzeit
von 14h 8min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h		 Wählen
Umladestation
KNYAZHAYA

Transferzeit
von 11h 26min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 42min		 Wählen
Umladestation
KANDALAKSHA

Transferzeit
von 9h 41min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 27min		 Wählen
Umladestation
APATITY

Transferzeit
von 6h 32min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18h 36min		 Wählen
Umladestation
KEM

Transferzeit
von 6h 4min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 41min		 Wählen
Umladestation
OLENEGORSK

Transferzeit
von 3h 56min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 12min		 Wählen
Umladestation
SOLTSIE

Transferzeit
von 6h 25min
Gesamtreisezeit
von 5h 21min		 Wählen
Umladestation
UTORGOSH

Transferzeit
von 7h
Gesamtreisezeit
von 4h 46min		 Wählen
Umladestation
IDEL

Transferzeit
von 10h 13min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 2h 35min		 Wählen
Umladestation
LETNIY

Transferzeit
von 23h 35min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 33min		 Wählen
Umladestation
LOUHI

Transferzeit
von 15h 5min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 10h 3min		 Wählen
Umladestation
KOLA

Transferzeit
von 9h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 3h 20min		 Wählen
