|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
ULAN-UDE
Transferzeit von 12h 48min
Gesamtreisezeit von 4Tage 13h 26min
|
Umladestation
SLYUDYANKA
Transferzeit von 12h 51min
Gesamtreisezeit von 4Tage 14h 15min
|
Umladestation
BAYKALSK
Transferzeit von 12h 51min
Gesamtreisezeit von 4Tage 14h 14min
|
Umladestation
MIESOVAYA
Transferzeit von 12h 29min
Gesamtreisezeit von 4Tage 14h 34min
|
Umladestation
PETROVSKIY ZAVOD
Transferzeit von 12h 23min
Gesamtreisezeit von 4Tage 13h 48min
|
Umladestation
IRKUTSK
Transferzeit von 13h 21min
Gesamtreisezeit von 4Tage 13h 30min
|
Umladestation
TIMLYUY
Transferzeit von 12h 31min
Gesamtreisezeit von 4Tage 19h 35min
|
Umladestation
SELENGA
Transferzeit von 12h 28min
Gesamtreisezeit von 4Tage 19h 34min
|
Umladestation
CHITA
Transferzeit von 14h 2min
Gesamtreisezeit von 4Tage 11h 21min
|
Umladestation
HUSHENGA
Transferzeit von 12h 31min
Gesamtreisezeit von 4Tage 13h 19min
|
Umladestation
HARAGUN
Transferzeit von 12h 31min
Gesamtreisezeit von 4Tage 13h 19min
|
Umladestation
HILOK
Transferzeit von 12h 47min
Gesamtreisezeit von 4Tage 13h 7min
|
Umladestation
VIEDRINO
Transferzeit von 12h 51min
Gesamtreisezeit von 4Tage 19h 24min
|