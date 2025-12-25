|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
ARMAVIR
|
Transferzeitvon 1h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 58min
|
MINERALNIYE VODI
|
Transferzeitvon 1h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 17min
|
ST PETERSBURG
|
Transferzeitvon 8h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 3h 47min
|
NEVINNOMYSSK
|
Transferzeitvon 1h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 48min
|
ROSSOSH
|
Transferzeitvon 1h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 24min
|
LISKI
|
Transferzeitvon 1h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 55min
|
ROSTOV
|
Transferzeitvon 1h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 29min
|
KAVKAZSKAYA
|
Transferzeitvon 2h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 7min
|
VORONEZ
|
Transferzeitvon 1h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 6h 4min
|
BOLOGOE-MOSKOVSKOЕ
|
Transferzeitvon 19h 49min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 55min
|
APOLLONSKAYA
|
Transferzeitvon 2h 59min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 42min
|
GEORGIEVSK
|
Transferzeitvon 3h
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 43min
|
PROHLADNAYA
|
Transferzeitvon 3h 11min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 23min
|
KRASNODAR
|
Transferzeitvon 2h 38min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 6h 50min
|
NOVOCHERKASSK
|
Transferzeitvon 2h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 9h 28min
