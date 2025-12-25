|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
SMOLENSK
Transferzeit von 1h 38min
Gesamtreisezeit von 4h 42min

Umladestation
VYAZMA
Transferzeit von 2h 3min
Gesamtreisezeit von 2h 49min

Umladestation
GAGARIN
Transferzeit von 2h 3min
Gesamtreisezeit von 2h 59min

Umladestation
YARTSEVO
Transferzeit von 1h 19min
Gesamtreisezeit von 3h 47min

Umladestation
ST PETERSBURG
Transferzeit von 11h 21min
Gesamtreisezeit von 18h 4min

Umladestation
M VISHERA
Transferzeit von 17h 14min
Gesamtreisezeit von 17h 48min

Umladestation
CHUDOVO-MOSKOVSKOYE
Transferzeit von 14h 59min
Gesamtreisezeit von 15h 42min

Umladestation
BOLOGOE-MOSKOVSKOYE
Transferzeit von 21h 27min
Gesamtreisezeit von 13h 34min

Umladestation
OKULOVKA
Transferzeit von 18h 53min
Gesamtreisezeit von 16h 17min

Umladestation
DANILOV
Transferzeit von 13h 22min
Gesamtreisezeit von 17h 18min

Umladestation
MOZHAYSK
Transferzeit von 4h 38min
Gesamtreisezeit von 2h 59min

Umladestation
YAROSLAVL
Transferzeit von 17h 21min
Gesamtreisezeit von 13h 23min

Umladestation
VOLOGDA
Transferzeit von 8h 25min
Gesamtreisezeit von 22h 44min

Umladestation
KONOSHA
Transferzeit von 7h 57min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 11min

Umladestation
VOZHEGA
Transferzeit von 10h 8min
Gesamtreisezeit von 1Tage 6h 8min
