|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
RZHAVAWählen
|
Transferzeitvon 2h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 7h 2min
|Wählen
|
Umladestation
KURSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 7h 44min
|Wählen
|
Umladestation
BELGORODWählen
|
Transferzeitvon 1h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 57min
|Wählen
|
Umladestation
PROHOROVKAWählen
|
Transferzeitvon 1h 39min
|
Gesamtreisezeitvon 7h 43min
|Wählen
|
Umladestation
VORONEZWählen
|
Transferzeitvon 3h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 19min
|Wählen
|
Umladestation
GRYAZIWählen
|
Transferzeitvon 1h 11min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 27min
|Wählen
|
Umladestation
EFREMOVWählen
|
Transferzeitvon 1h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 14min
|Wählen
|
Umladestation
UZLOVAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 14min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 12min
|Wählen
|
Umladestation
YELETSWählen
|
Transferzeitvon 1h 53min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 39min
|Wählen
|
Umladestation
SIEZRANWählen
|
Transferzeitvon 14h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 10h 42min
|Wählen
|
Umladestation
SAMARAWählen
|
Transferzeitvon 9h 38min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 14h 47min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 2h 16min
|Wählen
|
Umladestation
CHAPAEVSKWählen
|
Transferzeitvon 11h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 15h 2min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOKUIBYSHEVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 10h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 15h 42min
|Wählen
|
Umladestation
MICHURINSKWählen
|
Transferzeitvon 6h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 15h 58min
|Wählen