|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 9h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 12h 59min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 16h 54min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 6h 9min
|Wählen
|
Umladestation
YASHKINOWählen
|
Transferzeitvon 8h 27min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 14h 15min
|Wählen
|
Umladestation
BARNAULWählen
|
Transferzeitvon 3h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 14h 12min
|Wählen
|
Umladestation
BOLOTNAYAWählen
|
Transferzeitvon 10h 53min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 18h 3min
|Wählen