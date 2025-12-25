|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
ASHA
|
Transferzeitvon 2h 49min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 15min

|
Umladestation
BERDYAUSH
|
Transferzeitvon 3h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 4h 22min

|
Umladestation
UST-KATAV
|
Transferzeitvon 2h 57min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 1h 11min

|
Umladestation
ZLATOUST
|
Transferzeitvon 1h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 6h 29min

|
Umladestation
VYAZOVAYA
|
Transferzeitvon 2h 18min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 1h 46min

|
Umladestation
KROPACHEVO
|
Transferzeitvon 4h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 23h 27min

|
Umladestation
MIASS
|
Transferzeitvon 1h 57min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 34min

|
Umladestation
CHELYABINSK
|
Transferzeitvon 4h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 13h 5min

|
Umladestation
SULEYA
|
Transferzeitvon 4h 5min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 3h 26min

|
Umladestation
SARATOV
|
Transferzeitvon 3h 7min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 15h 51min

|
Umladestation
SAMARA
|
Transferzeitvon 4h 45min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 15h 16min

|
Umladestation
NOVOOTRADNAYA
|
Transferzeitvon 3h 45min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 16h 22min

|
Umladestation
BUGURUSLAN
|
Transferzeitvon 3h 36min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 16h 28min

|
Umladestation
RAEVKA
|
Transferzeitvon 3h 43min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 16h 36min

|
Umladestation
ABDULINO
|
Transferzeitvon 3h 38min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 16h 29min
