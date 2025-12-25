|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
UFA
Transferzeitvon 1h 27min
Gesamtreisezeitvon 18h 54min
|Wählen
Umladestation
ASHA
Transferzeitvon 4h 51min
Gesamtreisezeitvon 15h 38min
|Wählen
Umladestation
BERDYAUSH
Transferzeitvon 2h 16min
Gesamtreisezeitvon 9h 11min
|Wählen
Umladestation
KROPACHEVO
Transferzeitvon 7h 20min
Gesamtreisezeitvon 13h 14min
|Wählen
Umladestation
UST-KATAV
Transferzeitvon 8h 16min
Gesamtreisezeitvon 12h 18min
|Wählen
Umladestation
VYAZOVAYA
Transferzeitvon 8h 50min
Gesamtreisezeitvon 11h 43min
|Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Transferzeitvon 1h 2min
Gesamtreisezeitvon 6h 8min
|Wählen
Umladestation
SULEYA
Transferzeitvon 1h 21min
Gesamtreisezeitvon 10h 6min
|Wählen
Umladestation
MIASS
Transferzeitvon 6h 34min
Gesamtreisezeitvon 7h 2min
|Wählen
Umladestation
NOVOOTRADNAYA
Transferzeitvon 1h 52min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 10h 6min
|Wählen
Umladestation
BUGURUSLAN
Transferzeitvon 3h 11min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 7h 33min
|Wählen
Umladestation
ABDULINO
Transferzeitvon 5h 54min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 50min
|Wählen
Umladestation
SAMARA
Transferzeitvon 1h
Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 55min
|Wählen
Umladestation
POHVISTNEVO
Transferzeitvon 2h 25min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 8h 19min
|Wählen
Umladestation
AKSAKOVO
Transferzeitvon 7h 42min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 6min
|Wählen