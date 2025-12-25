|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 8h 22min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 1min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 7h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 17min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 7h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 20min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 6h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 54min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 6h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 54min
|Wählen
|
Umladestation
KRASNOYARSKWählen
|
Transferzeitvon 6h 58min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 10h 11min
|Wählen
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 8h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 35min
|Wählen
|
Umladestation
ANZHERSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 7h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 39min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGAWählen
|
Transferzeitvon 8h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 3min
|Wählen
|
Umladestation
MARIINSKWählen
|
Transferzeitvon 8h 19min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 12min
|Wählen
|
Umladestation
TYAZHINWählen
|
Transferzeitvon 7h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 10min
|Wählen
|
Umladestation
BOGOTOLWählen
|
Transferzeitvon 7h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 25min
|Wählen
|
Umladestation
ACHINSKWählen
|
Transferzeitvon 7h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 29min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 10h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 16h 13min
|Wählen