Umsteigestationen KULUNDA - KRASNOYARSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
TATARSKAYA

Transferzeit
von 2h 19min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 2h 15min
Umladestation
NOVOSIBIRSK

Transferzeit
von 7h 26min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 31min
Umladestation
BARABINSK

Transferzeit
von 1h 14min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 33min
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE

Transferzeit
von 1h 17min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 30min
Umladestation
OMSK

Transferzeit
von 1h 50min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 18min
Umladestation
MOSCOW

Transferzeit
von 8h 10min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 40min
Umladestation
EKATERINBURG

Transferzeit
von 9h 5min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 42min
Umladestation
TYUMEN

Transferzeit
von 5h 50min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 18min
Umladestation
OB

Transferzeit
von 6h 27min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 40min
Umladestation
KARGAT

Transferzeit
von 6h 45min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 51min
Umladestation
CHANIE

Transferzeit
von 7h 42min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 56min
Umladestation
DRUZHININO

Transferzeit
von 13h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 30min
Umladestation
CHULIEMSKAYA

Transferzeit
von 21h 51min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 1min
Umladestation
MOORE

Transferzeit
von 21h 15min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 5h 53min
Umladestation
NAVASHINO

Transferzeit
von 21h 53min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 5h 15min
Umladestation
YANAUL

Transferzeit
von 2h 57min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 11min
Umladestation
KUEDA

Transferzeit
von 4h 8min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h
Umladestation
CHERNUSHKA

Transferzeit
von 5h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 2min
Umladestation
KRASNOUFIMSK

Transferzeit
von 8h 51min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 17min
