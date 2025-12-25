|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 1h 33min
Gesamtreisezeit von 23h 8min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit von 1h 10min
Gesamtreisezeit von 1Tage 1h 38min
Umladestation
TYUMEN
Transferzeit von 4h 16min
Gesamtreisezeit von 1Tage 13h 46min
Umladestation
OMSK
Transferzeit von 2h 48min
Gesamtreisezeit von 2Tage 3h 48min
Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeit von 3h 47min
Gesamtreisezeit von 2Tage 8h 15min
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Transferzeit von 2h 1min
Gesamtreisezeit von 2Tage 19h 33min
Umladestation
ISHIM
Transferzeit von 1h 21min
Gesamtreisezeit von 1Tage 21h 54min
Umladestation
BARABINSK
Transferzeit von 3h 26min
Gesamtreisezeit von 2Tage 12h 16min
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOYE
Transferzeit von 5h 53min
Gesamtreisezeit von 2Tage 9h 52min
Umladestation
PERM
Transferzeit von 2h 4min
Gesamtreisezeit von 21h 49min
Umladestation
ARZAMAS GOROD
Transferzeit von 1h 16min
Gesamtreisezeit von 13h 42min
Umladestation
ZELENY DOL
Transferzeit von 9h 13min
Gesamtreisezeit von 18h 30min
Umladestation
AGRYZ
Transferzeit von 1h 8min
Gesamtreisezeit von 14h 25min
Umladestation
TALITSA
Transferzeit von 9h 3min
Gesamtreisezeit von 1Tage 11h 48min
