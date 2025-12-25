|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 5h 26min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 20h 16min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 5h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 17h 19min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 15h 52min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 10h 47min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 4h 49min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 6min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 4h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 17min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 16h 27min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 10h 16min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 1h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 17h 16min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 4h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 21min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 4h 7min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 5min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 14h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 2min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 4h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 11min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 4h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 42min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 4h 37min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 47min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 19h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 24min
