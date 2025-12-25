|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
TYUMEN
Transferzeit von 2h 14min
Gesamtreisezeit von 1Tage 5h 21min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit von 2h 45min
Gesamtreisezeit von 1Tage 9h 54min
Umladestation
OMSK
Transferzeit von 3h 27min
Gesamtreisezeit von 1Tage 5h 57min
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Transferzeit von 3h 57min
Gesamtreisezeit von 1Tage 6h 21min
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOYE
Transferzeit von 3h 17min
Gesamtreisezeit von 1Tage 7h 13min
Umladestation
GLAZOV
Transferzeit von 4h 46min
Gesamtreisezeit von 2Tage 9h 13min
Umladestation
KIROV
Transferzeit von 3h 24min
Gesamtreisezeit von 2Tage 15h 32min
Umladestation
BARABINSK
Transferzeit von 3h 54min
Gesamtreisezeit von 1Tage 6h 48min
Umladestation
BALEZINO
Transferzeit von 1h 12min
Gesamtreisezeit von 2Tage 7h 43min
Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeit von 3h 16min
Gesamtreisezeit von 1Tage 7h 54min
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 2h 50min
Gesamtreisezeit von 3Tage 20h 6min
Umladestation
UYAR
Transferzeit von 2h 58min
Gesamtreisezeit von 1Tage 14h 59min
Umladestation
ANZHERSKAYA
Transferzeit von 3h 29min
Gesamtreisezeit von 1Tage 7h 41min
Umladestation
YURGA
Transferzeit von 2h 48min
Gesamtreisezeit von 1Tage 7h 37min
Umladestation
TAYGA
Transferzeit von 3h 18min
Gesamtreisezeit von 1Tage 7h 39min
