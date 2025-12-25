|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
KARIEMSKAYA
Transferzeit von 9h 35min
Gesamtreisezeit von 13h 37min
Umladestation
IRKUTSK
Transferzeit von 4h 17min
Gesamtreisezeit von 2Tage 3h 17min
Umladestation
ULAN-UDEI
Transferzeit von 10h 29min
Gesamtreisezeit von 1Tage 10h 9min
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 6h 30min
Gesamtreisezeit von 8Tage 14h 39min
Umladestation
YURGA
Transferzeit von 4h 16min
Gesamtreisezeit von 4Tage 13h 37min
Umladestation
TAYGA
Transferzeit von 7h 6min
Gesamtreisezeit von 4Tage 10h 23min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit von 3h 47min
Gesamtreisezeit von 6Tage 11h 1min
Umladestation
KRASNOYARSK
Transferzeit von 4h 44min
Gesamtreisezeit von 3Tage 16h 2min
Umladestation
MARIINSK
Transferzeit von 2h 12min
Gesamtreisezeit von 4Tage 4h 18min
Umladestation
TYAZHIN
Transferzeit von 4h 11min
Gesamtreisezeit von 4Tage 2h 33min
Umladestation
BOGOTOL
Transferzeit von 6h 32min
Gesamtreisezeit von 4Tage 27min
Umladestation
ZAOOZERNAYA
Transferzeit von 10h 4min
Gesamtreisezeit von 3Tage 10h 50min
Umladestation
INGASHSKAYA
Transferzeit von 3h 30min
Gesamtreisezeit von 3Tage 5h 58min
