Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen CHELYABINSK - BARNAUL

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Transferzeit
von 12h 37min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h		 Wählen
Umladestation
YURGA
Transferzeit
von 6h 56min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 26min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit
von 10h 13min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 20h 43min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit
von 6h 47min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 9h 19min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Transferzeit
von 18h 21min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 47min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
Transferzeit
von 17h 58min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 10min		 Wählen
Umladestation
TOBOLSK
Transferzeit
von 22h 48min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18h 9min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
Transferzeit
von 17h 55min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 13min		 Wählen
Umladestation
ULT YAGUN
Transferzeit
von 1h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 19min		 Wählen
Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transferzeit
von 19h 32min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 25min		 Wählen
Umladestation
DEMYANKA
Transferzeit
von 16h 36min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21min		 Wählen
Umladestation
KUT-YAH
Transferzeit
von 11h 23min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 34min		 Wählen
Umladestation
SURGUT
Transferzeit
von 5h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 46min		 Wählen
Umladestation
SALIEM
Transferzeit
von 12h 59min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 3h 58min		 Wählen
Umladestation
PYT-YAH
Transferzeit
von 9h 12min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 45min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeit
von 13h 18min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 2min		 Wählen
Umladestation
BUY
Transferzeit
von 8h 37min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 29min		 Wählen
Umladestation
SHARYA
Transferzeit
von 17h 36min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 30min		 Wählen
Umladestation
MANTUROVO
Transferzeit
von 15h 33min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 33min		 Wählen
Umladestation
NEYA
Transferzeit
von 13h 50min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 16min		 Wählen
Umladestation
NOMZHA
Transferzeit
von 13h 14min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 52min		 Wählen
Umladestation
SVECHA
Transferzeit
von 21h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 36min		 Wählen
Umladestation
NIKOLO-POLOMA
Transferzeit
von 12h 46min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 20min		 Wählen
Umladestation
ANTROPOVO
Transferzeit
von 11h 54min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 12min		 Wählen
Umladestation
LOPAREVO
Transferzeit
von 11h 17min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 49min		 Wählen
Umladestation
GALICH
Transferzeit
von 10h 28min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 5h 38min		 Wählen
Umladestation
ROSSOLOVO
Transferzeit
von 9h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 30min		 Wählen
Umladestation
BRANTOVKA
Transferzeit
von 14h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 26min		 Wählen
Umladestation
ANZHERSKAYA
Transferzeit
von 2h 53min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 1min		 Wählen
Umladestation
TAYGA
Transferzeit
von 4h 47min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 10h 7min		 Wählen
Umladestation
PERVOURALSK
Transferzeit
von 4h 9min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 57min		 Wählen
Umladestation
BOGDANOVICH
Transferzeit
von 18h 17min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 33min		 Wählen
Umladestation
BOLOTNAYA
Transferzeit
von 13h 40min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 57min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
Transferzeit
von 22h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 9min		 Wählen
