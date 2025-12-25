|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 59min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 11h 1min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 21min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 11h 17min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 11h 14min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 1h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 11h 53min
|Wählen
|
Umladestation
KRASNOYARSKWählen
|
Transferzeitvon 6h 58min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 13h 5min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 11h 54min
|Wählen
|
Umladestation
ANZHERSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 7h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 11h 39min
|Wählen
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 8h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 11h 35min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGAWählen
|
Transferzeitvon 8h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 11h 3min
|Wählen
|
Umladestation
MARIINSKWählen
|
Transferzeitvon 8h 19min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 11h 12min
|Wählen
|
Umladestation
BOGOTOLWählen
|
Transferzeitvon 7h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 12h 25min
|Wählen
|
Umladestation
ACHINSKWählen
|
Transferzeitvon 7h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 12h 29min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 1h 5min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 15h 12min
|Wählen
|
Umladestation
TYAZHINWählen
|
Transferzeitvon 7h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 12h 10min
|Wählen
|
Umladestation
TAYSHETWählen
|
Transferzeitvon 8h 43min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 14h 33min
|Wählen