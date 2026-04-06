|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
MOSCOWWählen
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Transferzeitvon 2h 7min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 10h 42min
|Wählen
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Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
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Transferzeitvon 20h 48min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 20h 2min
|Wählen
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Umladestation
BARABINSKWählen
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Transferzeitvon 21h
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 19h 50min
|Wählen
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Umladestation
OMSKWählen
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Transferzeitvon 20h 55min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 19h 55min
|Wählen
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Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
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Transferzeitvon 20h 40min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 20h 10min
|Wählen
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Umladestation
TATARSKAYAWählen
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Transferzeitvon 20h 29min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 20h 21min
|Wählen