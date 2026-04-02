Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen BATAYSK - VELSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
KONOSHA
Wählen
Transferzeit
von 13h 58min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 10h 55min		 Wählen
Umladestation
ALEKSANDROV
Wählen
Transferzeit
von 12h 11min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 48min		 Wählen
Umladestation
YAROSLAVL
Wählen
Transferzeit
von 12h 50min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 37min		 Wählen
Umladestation
VOLOGDA
Wählen
Transferzeit
von 13h 43min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 29min		 Wählen
Umladestation
VOZHEGA
Wählen
Transferzeit
von 13h 20min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 34min		 Wählen
Umladestation
HAROVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 13h 12min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 42min		 Wählen
Umladestation
SUHONA
Wählen
Transferzeit
von 13h 4min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 50min		 Wählen
Umladestation
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Wählen
Transferzeit
von 12h 12min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 50min		 Wählen
Umladestation
DANILOV
Wählen
Transferzeit
von 13h 15min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 13min		 Wählen
Umladestation
ARKHANGELSK
Wählen
Transferzeit
von 21h 10min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 5min		 Wählen
Umladestation
PERMILOVO
Wählen
Transferzeit
von 2h 42min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 43min		 Wählen
Umladestation
EMTSA
Wählen
Transferzeit
von 6h 16min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20h 9min		 Wählen
Umladestation
SHELEKSA
Wählen
Transferzeit
von 6h 54min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 19h 31min		 Wählen
Umladestation
PLESETSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 7h 48min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18h 37min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
hotels-info.com
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru