|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
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Transferzeitvon 5h 44min
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Gesamtreisezeitvon 12h 41min
|Wählen
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Umladestation
BERDSKWählen
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Transferzeitvon 7h 40min
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Gesamtreisezeitvon 12h 3min
|Wählen
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Umladestation
CHEREPANOVOWählen
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Transferzeitvon 11h 54min
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Gesamtreisezeitvon 8h 7min
|Wählen
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Umladestation
ISKITIMWählen
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Transferzeitvon 8h 28min
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Gesamtreisezeitvon 11h 18min
|Wählen
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Umladestation
ALTAYSKAYAWählen
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Transferzeitvon 15h 48min
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Gesamtreisezeitvon 4h 20min
|Wählen
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Umladestation
UST-TALMENSKAYAWählen
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Transferzeitvon 13h 36min
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Gesamtreisezeitvon 6h 26min
|Wählen