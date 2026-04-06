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Umsteigestationen BARNAUL - ST PETERSBURG

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
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Transferzeit
von 1h 40min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 1min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
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Transferzeit
von 9h 59min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 11min		 Wählen
Umladestation
YAROSLAVL
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Transferzeit
von 7h 4min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 19min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
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Transferzeit
von 9h 51min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 19min		 Wählen
Umladestation
ARZAMAS GOROD
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Transferzeit
von 10h 23min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 33min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
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Transferzeit
von 5h 18min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 23min		 Wählen
Umladestation
BALEZINO
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Transferzeit
von 4h 49min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 58min		 Wählen
Umladestation
GLAZOV
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Transferzeit
von 4h 21min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 30min		 Wählen
Umladestation
KIROV
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Transferzeit
von 5h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 12min		 Wählen
Umladestation
BUY
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Transferzeit
von 10h 13min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 57min		 Wählen
Umladestation
SHARYA
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Transferzeit
von 10h 15min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 55min		 Wählen
Umladestation
MANTUROVO
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Transferzeit
von 10h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 4min		 Wählen
Umladestation
NEYA
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Transferzeit
von 10h 3min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 7min		 Wählen
Umladestation
NOMZHA
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Transferzeit
von 10h 3min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 7min		 Wählen
Umladestation
NIKOLO-POLOMA
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Transferzeit
von 10h 4min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 6min		 Wählen
Umladestation
ANTROPOVO
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Transferzeit
von 10h 5min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 5min		 Wählen
Umladestation
GALICH
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Transferzeit
von 10h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 4min		 Wählen
Umladestation
BRANTOVKA
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Transferzeit
von 10h 2min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 8min		 Wählen
Umladestation
KUNGUR
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Transferzeit
von 9h 36min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 34min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
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Transferzeit
von 9h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 13min		 Wählen
Umladestation
ISHIM
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Transferzeit
von 20h 1min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 25min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
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Transferzeit
von 9h 58min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 12min		 Wählen
Umladestation
PERM
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Transferzeit
von 9h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 13min		 Wählen
Umladestation
ELANSKIY
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Transferzeit
von 20h 19min
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von 2Tage 21h 7min		 Wählen
Umladestation
NOVOSIBIRSK
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Transferzeit
von 17h 33min
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von 2Tage 15h 40min		 Wählen
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OMSK
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Transferzeit
von 20h 54min
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von 2Tage 20h 32min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
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Transferzeit
von 20h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 6min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
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Transferzeit
von 21h 14min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 12min		 Wählen
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
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Transferzeit
von 19h 59min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 27min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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