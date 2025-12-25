Frage Antwort Unterstützung Navigator
Umsteigestationen ASTRAKHAN - KAZAN

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit
von 2h 5min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 25min		 Wählen
Umladestation
SARATOV
Transferzeit
von 1h 38min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 47min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Transferzeit
von 3h 39min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 36min		 Wählen
Umladestation
RTISHCHEVO
Transferzeit
von 4h 45min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 13min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
Transferzeit
von 2h 59min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 14min		 Wählen
Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transferzeit
von 10h 51min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 34min		 Wählen
Umladestation
DEMYANKA
Transferzeit
von 7h 52min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 38min		 Wählen
Umladestation
KUT-YAH
Transferzeit
von 2h 31min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 16h 9min		 Wählen
Umladestation
SURGUT
Transferzeit
von 7h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22h 40min		 Wählen
Umladestation
SALIEM
Transferzeit
von 4h 12min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 14h 28min		 Wählen
Umladestation
VOLGOGRAD
Transferzeit
von 1h 10min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 26min		 Wählen
Umladestation
SENNAYA
Transferzeit
von 3h 50min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 2h 49min		 Wählen
Umladestation
TOBOLSK
Transferzeit
von 14h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 45min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
Transferzeit
von 5h 1min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 5min		 Wählen
Umladestation
ULT YAGUN
Transferzeit
von 16h 50min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 2h 34min		 Wählen
Umladestation
ST PETERSBURG
Transferzeit
von 3h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 20min		 Wählen
Umladestation
OKULOVKA
Transferzeit
von 9h 56min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 44min		 Wählen
Umladestation
M VISHERA
Transferzeit
von 7h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 3h 43min		 Wählen
Umladestation
TVER
Transferzeit
von 16h 25min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 19h 15min		 Wählen
Umladestation
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Transferzeit
von 6h 56min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 44min		 Wählen
Umladestation
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Transferzeit
von 12h 43min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 57min		 Wählen
Umladestation
LANGEPASOVSKIY
Transferzeit
von 15h
Gesamtreisezeit
von 4Tage 4h 37min		 Wählen
Umladestation
NIZHNEVARTOVSK
Transferzeit
von 10h 21min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 9h 16min		 Wählen
Umladestation
PYT-YAH
Transferzeit
von 11h 52min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 18h 24min		 Wählen
Umladestation
MEGION
Transferzeit
von 12h 20min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 7h 17min		 Wählen
