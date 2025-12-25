|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
KISELEVSK
|
Transferzeitvon 1h 49min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 43min
|Wählen
|
Umladestation
ARTIESHTA
|
Transferzeitvon 1h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 33min
|Wählen
|
Umladestation
PROKOPEVSK
|
Transferzeitvon 3h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 57min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURG
|
Transferzeitvon 7h 52min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 22h 16min
|Wählen
|
Umladestation
KAMIESHLOV
|
Transferzeitvon 13h 47min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 17h 14min
|Wählen
|
Umladestation
ALTAYSKAYA
|
Transferzeitvon 21h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 23h 17min
|Wählen
|
Umladestation
BUY
|
Transferzeitvon 16h 29min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 19h 22min
|Wählen
|
Umladestation
NOMZHA
|
Transferzeitvon 20h 39min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 15h 12min
|Wählen
|
Umladestation
NIKOLO-POLOMA
|
Transferzeitvon 20h 13min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 15h 38min
|Wählen
|
Umladestation
ANTROPOVO
|
Transferzeitvon 19h 26min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 16h 25min
|Wählen
|
Umladestation
GALICH
|
Transferzeitvon 18h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 17h 42min
|Wählen
|
Umladestation
TYUMEN
|
Transferzeitvon 16h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 12h 17min
|Wählen
|
Umladestation
PERM
|
Transferzeitvon 1h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 10h 43min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYA
|
Transferzeitvon 1h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 37min
|Wählen