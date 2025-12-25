|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
EKATERINBURGWählen
Transferzeitvon 1h 11min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 25min
|Wählen
Umladestation
TYUMENWählen
Transferzeitvon 5h 52min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 22h 58min
|Wählen
Umladestation
KAMENSK-URALSKIYWählen
Transferzeitvon 19h 10min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 18h 5min
|Wählen
Umladestation
TALITSAWählen
Transferzeitvon 9h 29min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 21min
|Wählen
Umladestation
ISHIMWählen
Transferzeitvon 21h 41min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 9min
|Wählen
Umladestation
KAMIESHLOVWählen
Transferzeitvon 11h 31min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 17h 19min
|Wählen
Umladestation
ELANSKIYWählen
Transferzeitvon 12h 15min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 16h 35min
|Wählen
Umladestation
OMSKWählen
Transferzeitvon 14h 42min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 14h 8min
|Wählen
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYAWählen
Transferzeitvon 18h 19min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 10h 31min
|Wählen