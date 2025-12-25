|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 4h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 1h 43min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGAWählen
|
Transferzeitvon 1h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 23h 12min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 6h 5min
|Wählen
|
Umladestation
BOLOTNAYAWählen
|
Transferzeitvon 3h 37min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 3h 41min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 4h 16min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 23h 38min
|Wählen
|
Umladestation
TYUMENWählen
|
Transferzeitvon 5h 44min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 13h 13min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 5h 45min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 14h 27min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 6h 22min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 23h 5min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 2h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 17h 35min
|Wählen
|
Umladestation
ISHIMWählen
|
Transferzeitvon 13h 48min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 9h 1min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 10h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 19h 18min
|Wählen
|
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 2h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 5h 32min
|Wählen
|
Umladestation
KALACHINSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 8h 22min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 31min
|Wählen
|
Umladestation
KARGATWählen
|
Transferzeitvon 8h 39min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 14h 10min
|Wählen
|
Umladestation
CHANIEWählen
|
Transferzeitvon 2h 1min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 20h 48min
|Wählen